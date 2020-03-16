Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Teröristler 'Kapan'a kısıldı
Diyarbakır'da Kapan-6 Operasyonu kapsamında 10 sığınak kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda, yüklü miktarda patlayıcı ve yaşam malzemesi ile 378 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice kırsalında "Kapan-6 Şehit Jandarma Er İbrahim Budak Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda, teröristlerin kullandığı, içinde yüklü miktarda patlayıcı ile yaşam malzemesi bulunan 10 sığınak tespit edildi.
Sığınaklar, içindekilerle birlikte kullanılamaz hale getirildi.
Operasyonda, teröristlerin finans kaynağına da darbe indirildi.
Çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar ile bidonlar içinde 378 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: kapan operasyonlarıSon Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 11:51
Sıradaki Haber
Arkadaşından ödünç aldığı mavi yumurtayla üretici oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz