Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Elçi, arkadaşından ödünç alarak başladığı mavi yumurta üretimiyle kentin "renkli girişimcisi" oldu.

Sınır hattına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki kırsal Keçeli Mahallesi'nde çiftçilik yapan Elçi, 2 yıl önce bir arkadaşının İzmir'den getirdiği mavi yumurtaların 10 tanesini ödünç aldı.

Yumurtaları kuluçkaya yatıran Elçi, kısa sürede 100 mavi yumurtlayan Ameraucana cinsi tavuk sahibi oldu.

Elçi, dışarıda gezen tavukları için ilk etapta yaptığı 20 metrekarelik alanı, hayvanlarının sayısına göre yeniden dizayn ederek genişletti.

Elde ettiği yumurtaların tanesini 10-12 lira arasında satmaya başlayan Elçi, renkli yumurtaların tanınmasının ardından Şanlıurfa ve Akçakale'deki müşterilerinin talebine yetişmeye çalışıyor.

İbrahim Elçi, arkadaşında gördüğü mavi yumurtayla oluşan girişimcilik fikrini hemen harekete geçirdiğini söyledi.

Çiftçiliğin dışında hem gelir getirici hem de farklı projelere meraklı olduğunu anlatan Elçi, 10 ödünç yumurta ile başladığı üretimi, şu an 100 tavukla sürdürdüğünü ifade etti.

Elçi, evinin bahçesinde küçük bir alanda başladığı üretimden iyi sonuçlar aldığını aktararak, "Kısa sürede tavuk sayısı artınca yumurta da arttı. İyi sonuç alınca üretimi artırmaya karar verdim. Bu yönde çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.

"Bunlar gezen tavuklar, masrafı da çok az oluyor"

Yaptığı işlerin yanında iyi bir ek gelir de kazanmaya başladığını anlatan Elçi, mavi yumurtaların bölgedeki insanların dikkatini çektiğini söyledi.

İbrahim Elçi, mavi yumurtaya talebin yüksek olduğunu ve üretimi artırmak istediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer tavuklara göre Ameraucana cinsi tavuğun boyu biraz küçük. Mavi yumurtlayan bir tavuk cinsi, mavi yumurtalar da çok sağlıklı. Bunlar gezen tavuklar, masrafı da çok az oluyor. Bizim burada tarlalarda dolaşıyor, organik şekilde besleniyorlar. Hem masrafı az, hem de geliri yüksek. Yumurtaları çevredeki çiftçilere de dağıtıyorum. Onların da ilgisi yavaş yavaş artıyor."

Elçi, bölgede mavi yumurtlayan tavuk sayısını arttırmak için çevresindeki arkadaşlarına ödünç yumurta vererek yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

