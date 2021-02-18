Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İkna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha teslim oldu. Bu yıl ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 27'ye yükseldi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Örgüt mensuplarının 2014 ve 2019 yıllarında PKK/KCK'ya katıldıkları, Irak ile Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 27'ye yükseldi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele
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