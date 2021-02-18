Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas’ta 375 köy yolu ulaşıma kapalı
[Fotoğraf: İHA]
Sivas’ta kar yağışı nedeniyle kapanan 375 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.
Geçtiğimiz günlerde yurdun birçok yerinde etkisini hissettiren kar yağışı Sivas’ta da etkili oldu.
Yoğun kar yağışıyla birlikte 916 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Kentte bugün itibariyle 375 yerleşim yerinin araç ulaşımına kapalı.
Karla mücadele ekipleri ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarında temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Yağış
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