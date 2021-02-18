Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de, düzenlenen operasyonlarda 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Havsa ilçesinde iki eve operasyon düzenledi.
Evlerde yapılan aramalarda 45 litre kaçak içki ve 71 bin sigara kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Sigara
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