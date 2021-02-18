Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 09:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da çalınan tekne motoru Elazığ'da bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da çalınan tekne motoru jandarma ekiplerince Elazığ'da bulundu.
Malatya'da Turgut Özal Tabiat Parkı'ndaki A.A'ya ait tekne motoru yaklaşık 6 ay önce çalındı.
Çalınan tekne motorunun Elazığ'a getirilmiş olabileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, izini sürdükleri motoru merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde bularak sahibine teslim etti.
Olaya ilişkin gözaltına alına şüpheli F.T'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Hırsızlık
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