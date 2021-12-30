Uzun yıllar sonra köylerine dönmeye başlayan bölge halkı, kendi aralarında para toplayıp ve İl Özel İdaresinin de desteğiyle atıl durumdaki köy okulunun bir kısmını onardı.

Az sayıdaki çocukları taşımalı eğitimden faydalanan yöre halkı, yoğunluklu olarak okul öncesi öğrencilerin bulunduğu köylerinde ana sınıfının açılmasını talep ediyor.

Köy muhtarı Uğurbek Önateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün 1993-1995 yılları arasında birçok terör eylemine maruz kaldığını ve 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 şehit verdiklerini söyledi.

Terör olayları yüzünden bölgede yaşanan göçle okulun kapatıldığını ifade eden Önateş, "Köyümüze yapılan yatırımlarla tekrardan göç almaktayız. Bu terör izleri devletimiz sayesinde şükürler elhamdülillah silinmiştir. Bu yüzden okulumuzun ana sınıfının açılmasını istiyoruz." dedi.

Köy sakinlerinden Salih Başakın ise terör olaylarının köydeki izlerini silmek istediklerini ve devlet yetkililerinden destek almaya başladıklarını belirterek, "İleriye dönük köye göç almak, çocukların, insanların yaşayacağı daha güvenli bir ortam hazırlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Yöre halkından Emre Çimen de hem kendi hem de İl Özel İdaresi desteğiyle okulun park, bahçe, sınıf onarımlarını yaptıklarını ve çocukları için köylerinde okul öncesi eğitimi istediklerini anlattı.