ASELSAN tarafından üretilen akıllı yaka kameraları Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki yol kontrol noktalarında kullanılmaya başladı. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, ASELSAN tarafından asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için üretilen EKS-2WX yaka kamerasının kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Açıklamada, `Yapay zekâ teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar sayesinde suçluları anlık olarak tespit ediyor.

Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, Jandarma yüz tanıma uygulaması ve yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim altyapılarından yararlanıyor. Söz konusu akıllı yaka kamera sistemi Bitlis-Ahlat-Adilcevaz-Erciş-Van Karayolu üzerinde bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli Yol Kontrol Noktasında etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılmaya başlanılan yaka kamerasının jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafifletmektedir. Yol uygulamalarında kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı bir şekilde kimlik sorgulaması yapılmaktadır. Bu sayede asayiş ve güvenliği daha hızlı bir şekilde vatandaşı bekletmeden işlemler yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur` denildi.