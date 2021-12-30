Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri ilçedeki tüm marketleri mercek altına aldı.

Marketlerde etiket ve fahiş fiyat denetimi yapan zabıta ekipleri, usulsüzlük yaptıkları tespit edilen, aralarında zincir market şubelerinin de bulunduğu birçok işletme hakkında yasal işlem yaptı, para cezası kesti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, fahiş fiyat artışı ve özellikle fırsatçılığa geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "Kim ya da hangi işletme olursa olsun vatandaşın helal kazancına göz dikmişse, gözünün yaşına bakmayız. Küresel ekonomik krizin olumsuz etkileri dünyanın her tarafında hissediliyor. Bu durumun arz talep dengesini bozmakla kalmayıp emtia fiyatlarında da artışa sebep oldu." ifadelerini kullandı.