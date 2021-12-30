Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 05:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da öğretmenlere yönelik seminerler düzenleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ara sınıflarda okuma-yazma bilmeyen ve akranlarına göre ağır okuyan öğrencilere yönelik öğretmenlere seminerler düzenleniyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ara sınıflarda okuma-yazma bilmeyen ve akranlarına göre ağır okuyan öğrencilere yönelik öğretmenlere seminerler düzenleniyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde ara sınıflarda okuma-yazma bilmeyen ve akranlarına göre ağır okuyan öğrencilere yönelik; Eğitim Müfettişi İbrahim Gökalp tarafından öğretmenlere seminerler veriliyor. Dezavantajlı öğrencilerin dezavantajlarını ortadan kaldırarak sınıf seviyelerine uygun eğitim-öğretim çalışmalarına katılmalarının amaçlandığı seminerlerde, öğrencilerin başarıyı tatmaları ve sürdürebilmeleri sağlanarak üst sınıflara hazır hale gelmeleri sağlanacağı ve bu süreçte öğrencilerin sınav başarılarına yansıması hedefleniyor.
Etiketler: Ağrı
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