Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz salyalarının besin elementlerinin çoğalması ve su sıcaklığının artması sebebiyle oluştuğunu anlattı.

Ağlara zarar veren deniz salyalarının balıkçıları zor durumda bıraktığını belirten Pehlivanoğlu, "Marmara'da deniz salyası yaklaşık 15 yıldır bu mevsimlerde etkili oluyor. Arkadaşlarımız ağları attıklarında salya dediğimiz çamur gibi olan bu madde ağlara bulaşıyor ve ağları tıkıyor. Ağları kayıklara, teknelere almak güçleşiyor. Bundan dolayı balıkçı arkadaşlarımız 15 gündür paydos etti." dedi.

Bir süredir avlanamayan balıkçıların denize açılmak için bu salyanın bitmesini beklediğini ifade eden Pehlivanoğlu, "Balıkçı arkadaşlarımız paydos sürecinde ağların ve teknelerin bakımlarını yapıyor. Bazı tayfalar da memleketlerine gitti. Kar yağışı ve havaların soğumasıyla deniz salyasının azalmasını bekliyoruz. 'Balıkçılar tekrar denize açılıp ağ atacaktır' diye ümit ediyoruz. Marmara'da deniz salyası devam ederse balıkçılar Karadeniz'de avlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Avlanmaya ara vermeden önce Marmara Denizi'ne açılan balıkçılar, ağlara yapışan deniz salyasını cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.