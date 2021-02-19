Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonunda 9 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçesinde 8 iş yerinde arama yaptı.
Aramalarda 193 kilogram kıyılmış tütün, 127 bin 145 doldurulmuş makaron, 76 bin 600 boş makaron ve 354 bin 400 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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