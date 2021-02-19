İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Kapaklı ve Çerkezköy ilçesinde 8 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda 193 kilogram kıyılmış tütün, 127 bin 145 doldurulmuş makaron, 76 bin 600 boş makaron ve 354 bin 400 sigara sarma kağıdı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.