Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, belirledikleri adreslerde yaptıkları aramada 13 gram sentetik kannabinoid, 18 gram metamfetamin, 115 gram esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca ele geçirdi.
Adreslerde bulunan C.K, M.D, M.Ş.E, A.Y. ve E.B.I gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K, M.D. ve M.Ş.E, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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