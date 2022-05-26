Vali Ekici Lüleburgaz Kaymakamlığını ziyaret edip, Kaymakam Salih Yüce'den brifing aldı.

Ardından Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli'yi ziyaret eden Vali Ekici, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Ekici, Babaeski ile Kofçaz ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Kırklareli'nde güzel hizmetlerin yapıldığını ifade eden Ekici, vatandaş odaklı hizmetlere ağırlık verildiğini kaydetti.

Kentin asayiş bakımından da sakin ve huzurlu olduğunu aktaran Ekici, ilçe ziyaretlerinin devam edeceğini belirtti.