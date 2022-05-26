Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla Karatekin Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, Çankırı'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden sarımsaklı et, yumurta ve höşmerim tatlısı, tutmaç çorbası, Çankırı pıhtısı, küpecik peyniri, Eldivan yağlı çöreği, ince ekmek muskası ve Şabanözü bazlaması, vatandaşlara tanıtıldı.

Etkinlikte vatandaşlara tutmaç çorbası ikram edildi.

Vali Abdullah Ayaz, Çankırı'nın 9 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu söyledi.

Coğrafi işaretli ürün sayısının artması için belediyenin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Ayaz, "Bunlar kültürel miras. Belki yapanlar azaldıkça geleceğe nakillerinde de sıkıntı olabilir diye bu şekilde geniş kitlelere ulaşması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz koordinasyonunda etkinlik düzenledik. Hedefimiz özellikle yeni nesle, gelecek nesillere bu kültürel mirası taşımak, unutulmasını engellemek." dedi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de şehrin ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda kalkınabilmesi için turizmin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İnsanlar yöresel ürünleri yiyebilmek için seyahatlerde bulunuyor. Çankırı'ya geldiği zaman ne yiyebilmeli? Adana, Gaziantep yöresinin değil de Çankırı'nın yöresel ürünlerini tadabilmesi için mücadele ediyoruz. Çankırı'nın yöresel lezzetleri, damak tadı çoğu ilde yok. Hepsini tanıtamamışız. Herkesi Çankırı'mıza bu lezzetleri tadabilmek için davet ediyoruz."