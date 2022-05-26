26 Mayıs 2022 İSKİ su kesinti listesi....
Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İstanbul’da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar…
Arıza Kesinti
İlçe: Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler: Kavaklı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:54
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Esenler
Etkilenen Mahalleler: Namık Kemal Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:38
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:55
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler: Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:40
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Sultangazi
Etkilenen Mahalleler: Zübeyde Hanım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 10:11
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Tuzla
Etkilenen Mahalleler: Aydınlı Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:27
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Çatalca
Etkilenen Mahalleler: Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi: Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:26.05.2022 09:49
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Şile
Etkilenen Mahalleler: Çayırbaşı Mah, Balibey Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:26.05.2022 08:50
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 26.5.2022 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.