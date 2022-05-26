Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 14:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak'ta düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirilirken, operasyonla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kozlu ilçesinde operasyon düzenledi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri tarafından operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerden 198 adet kenevir bitkisi, 113 gram uyuşturucu madde, bir adet el yapımı tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.
C.S. ve K.E isimli şüpheli şahıslara `2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet yasa dışı kenevir ekimi` suçundan adli işlemler yapılarak gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Zonguldak
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