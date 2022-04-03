Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinin Aydoğdu ve Zafer ile Çorlu ilçesinin Hıdırağa mahallelerindeki bazı adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, 50 gram eroin, 10 gram metamfetamin, pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan F.K, Z.T, Ö.B, M.C, S.S. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.