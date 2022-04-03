Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden olan 15 bin kişi kapasiteli Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ilk teravih kılındı.

Muratpaşa Camisi ve 8 asırlık Yivli Minare Camisi ile kentteki diğer camilere de vatandaşlar geldi.

Çok sayıda çocuğun da bulunduğu camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

Muğla'da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, kentteki camilere geldi.

İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş camileri doldurdu.

Namaz öncesi vaaz veren İl Müftüsü Yaşar Çapçı, ramazanın önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Burdur’da yatsı ezanının okunmasıyla vatandaşlar, teravih namazını kılmak için Ulu Cami'ye geldi.

Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı.

Vatandaşlar daha sonra yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihini kıldı. Cami çıkışında bazı hayırseverlerce çeşitli ikramlar dağıtıldı.

Isparta'da yatsı ezanının ardından kentteki camilere gelen vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti. Vatandaşlar, ramazan ayının manevi duygusunu yaşadı.

Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.