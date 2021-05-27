Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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