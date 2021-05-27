Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, bir miktar esrar ve bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.