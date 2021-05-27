Ankara'nın Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi Devrimler Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Y. yönetimindeki çöp kamyonu ile M.K. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada, iki kamyonun sürücüsü de yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.