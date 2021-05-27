Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 09:18Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı.
Ankara'nın Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi Devrimler Caddesi'nde meydana gelen kazada, M.Y. yönetimindeki çöp kamyonu ile M.K. yönetimindeki kamyon çarpıştı.
Kazada, iki kamyonun sürücüsü de yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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