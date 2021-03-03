Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 12:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramalarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 660 lira ele geçirdi.
Operasyonda S.Ş, G.B, E.Z. A.B. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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