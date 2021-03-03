İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler bazı adreslerde yaptıkları aramalarda 200 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 660 lira ele geçirdi.

Operasyonda S.Ş, G.B, E.Z. A.B. ve G.H. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.