Hastane bünyesinde 700 metrekare kapalı alan içerisinde yer alan merkez, kalıtsal hastalıklara yönelik klinik genetik, moleküler genetik ve sitogenetik alanlarında son teknolojik cihazlarla vatandaşlara ücretsiz hizmet sunuyor.

Merkezde görevli Doç. Dr. Özge Özalp, gazetecilere, genetik hastalıklara yönelik hem poliklinik hem de laboratuvar test hizmeti verdiklerini söyledi.

Bölgede oldukça yaygın görülen genetik hastalıklara moleküler düzeyde tanı koyduklarını anlatan Özalp, şöyle konuştu:

"Özellikle kadın doğum, nöroloji, onkoloji, hematoloji, pediatri gibi branşlardan oldukça fazla sayıda hasta müracaatı oluyor. Merkezimiz teknik donanım olarak dünyanın birçok yerinde rutin olarak uygulanan bütün moleküler testleri yapabilecek konumda. Son derece iyi teknolojik bir altyapımız var. Bilindiği gibi bölgemizde birçok nadir hastalık aslında çok da nadir olmayan bir sıklıkta görülmektedir. Bu nadir hastalıkların tanısıyla ilgili merkezimizde rutinde birçok test yapılıyor. Aynı zamanda da bu hastalara klinik muayenesiyle de hizmet veriliyor. Örneğin bu bölge için oldukça yaygın olan ailevi Akdeniz anemisi, ailevi Akdeniz ateşi gibi birçok çocukluk çağı hastalığına ve de erişkin dönemde rastladığımız bir sürü genetik hastalığa merkezimizde tanı koyma şansımız var."