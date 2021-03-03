Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gümrük kaçağı 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iki adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde kaçak 4 bin 160 paket sigara ve 36 bin 600 makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri Suriye uyruklu, 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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