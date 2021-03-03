Vali Yunus Sezer, Bahşılı ilçesine bağlı Çamlıca köyünde projeden yararlanan muhtar Cemal Gündoğdu'yu ziyaret etti. Ahırda incelemelerde bulunan Sezer, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz'dan proje hakkında bilgi aldı.

Sezer, Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün öncülüğü, valiliğin koordinasyonuyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün takibinde sürdürülen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesinin gerçekleştiği alanları görmek için köye geldiklerini söyledi.

Kırıkkale'de projeye çok büyük talep olduğunu aktaran Sezer, "Şu ana kadar da 703 çiftçimizin başvurusu var. Bu başvurular değerlendiriliyor. Bir taraftan da projeden yararlanmaya hak kazanan üreticilerimiz de koyunlarını almaya başladılar. Kırıkkale küçükbaş hayvancılığı seven bir il. Hedefimiz şu anda 145 bin olan küçükbaş hayvan mevcudumuzu 200 bine çıkarmak. Önümüzde yaklaşık 5 yıllık bir süreç var." diye konuştu.

Üretici Cemal Gündoğdu da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Sezer ve beraberindekiler daha sonra aynı köyde Emin Başbuğ'a ait tarlada çörekotu ekimi programına katıldı.