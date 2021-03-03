Kiralara en çok ne kadar zam gelecek? Mart 2021 kira artış oranı…
Mart 2021 kira artış oranı ne kadar oldu? TÜİK tarafından açıklanan Şubat ayı TÜFE oranlarına göre kira artış oranı belli oldu. Mart 2021’de kira artış oranı yüzde 12,81. 2021 Mart'ta kiralara ne kadar zam gelecek? Kira artış oranı Mart 2021...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,14 arttı.
Kiralara en fazla yüzde 12,81 zam yapılabilecek
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 12,81 artış gerçekleşti. Buna göre mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 12,81 oranında zam yapabilecek.
Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.
Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.
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