Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı belirlenen şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kuru sıkı tabancaların namlularını açarak sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tüfek ve tabanca aparatı ele geçirildi.
Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede 1 kişinin kuru sıkı tabancaların namlularını açarak satışa sunduğu bilgisine ulaştı.
Şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 13 şarjör, 10 şarjör yayı, 7 sürgü, 46 namlu aparatı, 40 parçalı namlu aparatı ve 74 fişek ile namlu açmaya yarayan aletler ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Son Haberler
- 11:24
- 11:23
- 11:27
- 11:19
- 10:59
Sıradaki Haber
Ataşehir'de oto hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz