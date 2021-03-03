İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarda Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine harekete geçildi.

Polisin, adreste yaptığı kontrollerde, içeride bulunan 8 kişiden 7’sinin kumar oynadığı tespit edildi.

Yapılan aramada 10 deste iskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 400 $ ve 22. bin 475 TL. para ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili işyeri sorumlusu M.K. isimli şahıs hakkında “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı. İş yerinde bulunan şahıslara “5236 Sayılı Kanuna Muhalefet” ve “1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçlarından toplamda 19 bin521 TL: idari para cezası işlemi uygulanmış, ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen işyeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilmiştir.

