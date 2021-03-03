Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, bölgede hamsi avcılığı olmaması nedeniyle en sakin günlerini yaşıyor.

Havaların ısınmasıyla bölgeyi terk ettiği düşünülen hamsi, tezgahlardaki fiyatı artırdı. Balık tezgahlarında 20 liradan satılan hamsi, 35 liraya kadar yükseldi.

Hamsi avcılığı yapamadıkları için limanda tekne tamiri ve ağ bakımlarını tamamlayan balıkçılar, mezgit, istavrit, barbun, kalkan ve tirsi avcılığını sürdürüyor.

"Hamsi avcılığı kolay kolay olmayacaktır"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hamsi avcılığının bölgede önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Yılbaşından sonra hareketlenen hamsi avcılığının yasaklarla sona erdiğini anımsatan Karakaş, "Geçtiğimiz sezonlarda da şubat ayının ortalarında hamsi avcılığı yavaşlardı. Bölgemizde bundan sonra hamsi avcılığı kolay kolay olmayacaktır. Tabii ki zaman zaman limanlara yakın bölgelerde gırgırlar hamsiyi tutacaktır fakat denizlerde gezmeyeceklerdir." diye konuştu.

Bölgede mezgit, istavrit, barbun, kalkan ve tirsi gibi balıkların da avlandığını aktaran Karakaş, sezon bitene kadar avcılığın süreceğini dile getirdi.

Karakaş, teknelerin yakıt masrafının fazla olması nedeniyle hamside fiyatların yükselişe geçebileceğini bu nedenle de diğer balıklara talebin artacağını dile getirdi.

Balıkçı Nevzat Özer de gırgır teknelerinin bölgede gezdiğine ama hamsi bulamadığına dikkati çekerek, "Hamside, Batı Karadeniz'de sezonu bitirdik diyebiliriz. Balıkçı tekneleri bölgeyi gezdi, bir şey bulamadı. Balıklar büyük ihtimalle bölgeden gitti. Bu zamandan sonra hamsi avcılığı olacağını zannetmiyorum." ifadelerini kullandı.