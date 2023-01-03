İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 1350 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.