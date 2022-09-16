Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 zanlı yakalandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bir araçta yapılan aramada, 69 gram metamfetamin, 124 gram eroin, 19 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.
Operasyonlarda O.B, H.P, Ö.G, Ş.G, T.G, M.Ş, Y.K.K, E.T. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tekirdağ Uyuşturucu
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