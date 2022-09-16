İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda iki ilçede bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda ve bir araçta yapılan aramada, 69 gram metamfetamin, 124 gram eroin, 19 gram skunk ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda O.B, H.P, Ö.G, Ş.G, T.G, M.Ş, Y.K.K, E.T. ve A.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.