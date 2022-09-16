Ağrı'da meslek lisesi öğrencileri günde 7 bin ekmek üretiyor

Ağrı'da meslek lisesi öğrencileri günde 7 bin ekmek üretiyor

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Polis, otomobildeki A.Ö. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.

Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki valize saklanmış 32 bin 700 uyuşturucu hap bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Belen-İskenderun yolunda bir otomobili durdurdu.

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