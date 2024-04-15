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Güncel
İHA 15.04.2024 13:59

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ’da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi yakalandı.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, Çorlu Önerler Mahallesi'nde S.V. isimli şahsın üzerinde, 40 gram metamfetamin ve 9 fişek ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde de B.E. isimli şahsın üzerinde 4 gram esrar, aynı ilçenin Naip Mahallesi'nde B.G. ve H.U. isimli şahısların üzerinde 3 gram esrar bulundu.

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ise ticari taksi içerisindeki B.Z., İ.Ç, K.K. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Toplamda 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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