Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, Çorlu Önerler Mahallesi'nde S.V. isimli şahsın üzerinde, 40 gram metamfetamin ve 9 fişek ele geçirildi.
Süleymanpaşa ilçesi Topağaç Mahallesi'nde de B.E. isimli şahsın üzerinde 4 gram esrar, aynı ilçenin Naip Mahallesi'nde B.G. ve H.U. isimli şahısların üzerinde 3 gram esrar bulundu.
Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi'nde ise ticari taksi içerisindeki B.Z., İ.Ç, K.K. isimli şahısların üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Toplamda 7 şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.