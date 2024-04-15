Kayseri’de kaçakçılık operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 07-14 Nisan tarihleri arasında operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 56 bin 100 dal doldurulmuş makaron, 3 adet tarihi eser niteliğinde tüfek, 1 adet tarihi eser niteliğinde toplu tabanca, 1 adet haç motifli anahtar, 3 adet üzerinde insan resimleri bulunan tablo, 1 adet insan figürlü heykel, 1 adet kama, 4 adet Roma ve Bizans dönemine ait sikke ele geçirildi.
Eserlere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan 7 şahıs emniyete götürüldü.