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Güncel
İHA 15.04.2024 13:49

Bayburt’ta meralar küçükbaş hayvanlarla şenlendi

Bayburt’ta meralar, havaların iyice ısınıp doğanın yeşermesiyle birlikte ağıllardan çıkarılan koyun sürüleriyle şenleniyor.

Bayburt’ta meralar küçükbaş hayvanlarla şenlendi

Küçükbaş hayvancılığın son yıllarda önemli merkezlerinden Bayburt’ta, yüzlerce koyun sürüsü meralara çıkarılırken, zorlu geçen kış şartlarının ardından çobanların meradaki mesaisi başladı.

Sürülerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yolculuğu, akşam gün batımına kadar sürerken, havanın kararmasıyla ağıllara dönen koyunlar kuzuları emziriyor. Bazı sürü sahipleri daha verimli araziye ulaşmak için yorucu yürüyüşün ardından hayvanlarını meralara ulaştırıyor. Yüzlerce küçükbaş hayvanı meralarda otlatan çobanlar, büyük çaba harcıyor.

Yaylada çobanlık yapan Sefer Çelik, kışın ardından yazın gelmesiyle sürüleri meralara çıkarttıklarını belirterek, bundan sonra sabahtan akşama kadar küçükbaş hayvanları meralarda otlatacaklarını söyledi.

Sürüleri meralara çıkararak yem masraflarından kurtulduklarını kaydeden Çelik, `Sabah erkenden kalkıp koyunları kuzularıyla buluşturuyoruz. Emzirmenin ardından koyunları meraya götürerek otlatıyoruz. Öğleden sonra da aynı işlemi yaptıktan sonra koyun ve kuzuları ayrı ağıllara bırakıyoruz. Mera sezonu açıldığı için mutluyuz.` diye konuştu.

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