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Güncel
İHA 15.04.2024 13:17

Bayburt'ta kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu

15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Bayburt'ta hafta boyunca sürecek kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu.

Bayburt'ta kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu
[Fotograf: İHA]

Bayburt, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası kapsamında çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Program, 16 Nisan Salı günü 'Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi Açılışı' ile başlayacak ve 21 Nisan Pazar günü 'Cirit Turnuvası' ile sona erecek.

Bayburt'ta kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu

Bayburt'taki kültür sanat programları şu şekilde:

16 Nisan 2024 Salı

Saat: 11.00, Valilik Makamı ziyareti
Saat: 14.00, Yer: Taşhan, Program: Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi açılışı
Saat: 22.00, Bayburt Kalesi'nde havai fişek gösterisi

17 Nisan 2024 Çarşamba

Saat: 10.00, Yer: Gençosman Parkı, Program: Turizm Haftası açılış etkinliği
Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili karakterler gösterisi
Kurban Çil Serdar Eslek müzik etkinliği
Öğretim Görevlisi Tuba Yurt'tan müzik resitali
Gezici Kütüphane Aracı açık alan kütüphane hizmetleri
Yöresel Tandır Evi İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
Bayburt Pestil Köme İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
Bayburt Ova İşletmesi Tulum Peyniri tanıtım ve ikramı
Bayburt Kadınlar Kooparatifi(BAKAP) Kop Helva ve Bayburt kurabiyesi tanıtımı ve ikramı
Arıcılar Birliği bal tanıtımı ve ikramı
Bayburt An Zentrum İşletmesi enerji içeceği ürün tanıtımı ve ikramı
Saat: 20.00,

Bayburt turizm değerleri ve destinasyonları sinevizyon gösterimi
Saat: 21.00,
Kurban Çil Serdar Eslek müzik dinletisi
'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği

18 Nisan 2024 Perşembe
Saat: 10.00, Yer: Maden Köyü Okulu, Program: Gezici Kütüphane Aracı ve Müzik Karavanı ile Maden Köyü öğrencilerine Bayburt kültürü ve turizmi ile ilgili bilgilendirilme ve turizm şöleni yapılması

Saat: 09.00-15.00, Program: Orta dereceli okullarda turizm ve kültürel değerlerin içerikli sunumun yapılması

19 Nisan 2024 Cuma
Ziyaret Alanları:
Bayburt İhram Evi ziyaret
Bayburt Halk Eğitim Merkezi ziyareti
Recai Purutoğlu Tandır İmalatı Atölyesi gezisi
Bayburt Yöresel Tandır evi ziyareti
Bamsı Beyrek Seyir Terası gezisi
Baksı Müzesi gezisi
Ballıkaya Köyü Ömer Keleş Kültür Evi gezisi
Çiğdemlik Köyü Hasan Erkovan Kültür Evi gezisi
Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi ziyareti
Arpalı Cam Teras Gezisi
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi
Demirözü Barajı ziyareti ve tekne turu

20 Nisan 2024, Cumartesi
Saat 12:00, Yer: Başlangıç, Kopuz Köprüsü, Bitiş, Şehir Parkı. Program: Çoruh Nehri 1. Parkur rafting etkinliği

21 Nisan 2024 Pazar
Saat: 14.00
Yer: Bayburt Cirit Sahası, cirit gösterisi, kapanış.

program ise şu şekilde:
16 Nisan 2024 Salı,
Saat: 11.00, Valilik Makamı ziyareti
Saat: 14.00, Yer: Taşhan, Program: Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi açılışı
Saat: 22.00, Bayburt Kalesi'nde havai fişek gösterisi
17 Nisan 2024 Çarşamba,
Saat: 10.00, Yer: Gençosman Parkı, Program: Turizm Haftası açılış etkinliği
-Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili karakterler gösterisi
-Kurban Çil Serdar Eslek müzik etkinliği
-Öğretim Görevlisi Tuba Yurt'tan müzik resitali
-'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği
-Gezici Kütüphane Aracı açık alan kütüphane hizmetleri
-Yöresel Tandır Evi İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
-Bayburt Pestil Köme İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
-Bayburt Ova İşletmesi Tulum Peyniri tanıtım ve ikramı
-Bayburt Kadınlar Kooparatifi(BAKAP) Kop Helva ve Bayburt kurabiyesi tanıtımı ve ikramı
-Arıcılar Birliği bal tanıtımı ve ikramı
-Bayburt An Zentrum İşletmesi enerji içeceği ürün tanıtımı ve ikramı
Saat: 20.00,
-Bayburt turizm değerleri ve destinasyonları sinevizyon gösterimi
Saat: 21.00,
-Kurban Çil Serdar Eslek müzik dinletisi
-'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği
18 Nisan 2024 Perşembe,
Saat: 10.00, Yer: Maden Köyü Okulu, Program: Gezici Kütüphane Aracı ve Müzik Karavanı ile Maden Köyü öğrencilerine Bayburt kültürü ve turizmi ile ilgili bilgilendirilme ve turizm şöleni yapılması
Saat: 09.00-15.00, Program: Orta dereceli okullarda turizm ve kültürel değerlerin içerikli sunumun yapılması
19 Nisan 2024 Cuma,
Ziyaret Alanları:
*Bayburt İhram Evi ziyaret
*Bayburt Halk Eğitim Merkezi ziyareti
*Recai Purutoğlu Tandır İmalatı Atölyesi gezisi
*Bayburt Yöresel Tandır evi ziyareti
*Bamsı Beyrek Seyir Terası gezisi
*Baksı Müzesi gezisi
*Ballıkaya Köyü Ömer Keleş Kültür Evi gezisi
*Çiğdemlik Köyü Hasan Erkovan Kültür Evi gezisi
*Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi ziyareti
*Arpalı Cam Teras Gezisi
*Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi
*Demirözü Barajı ziyareti ve tekne turu
20 Nisan 2024, Cumartesi,
Saat 12:00, Yer: Başlangıç, Kopuz Köprüsü, Bitiş, Şehir Parkı. Program: Çoruh Nehri 1. Parkur rafting etkinliği
21 Nisan 2024 Pazar,
Saat: 14.00
Yer: Bayburt Cirit Sahası, cirit gösterisi, kapanış.
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Bayburt Kültür ve Turizm Bakanlığı
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