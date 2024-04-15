Bayburt'ta kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu

Bayburt, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası kapsamında çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.
Program, 16 Nisan Salı günü 'Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi Açılışı' ile başlayacak ve 21 Nisan Pazar günü 'Cirit Turnuvası' ile sona erecek.
Bayburt'taki kültür sanat programları şu şekilde:
16 Nisan 2024 Salı
Saat: 11.00, Valilik Makamı ziyareti
Saat: 14.00, Yer: Taşhan, Program: Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi açılışı
Saat: 22.00, Bayburt Kalesi'nde havai fişek gösterisi
17 Nisan 2024 Çarşamba
Saat: 10.00, Yer: Gençosman Parkı, Program: Turizm Haftası açılış etkinliği
Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili karakterler gösterisi
Kurban Çil Serdar Eslek müzik etkinliği
Öğretim Görevlisi Tuba Yurt'tan müzik resitali
Gezici Kütüphane Aracı açık alan kütüphane hizmetleri
Yöresel Tandır Evi İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
Bayburt Pestil Köme İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı
Bayburt Ova İşletmesi Tulum Peyniri tanıtım ve ikramı
Bayburt Kadınlar Kooparatifi(BAKAP) Kop Helva ve Bayburt kurabiyesi tanıtımı ve ikramı
Arıcılar Birliği bal tanıtımı ve ikramı
Bayburt An Zentrum İşletmesi enerji içeceği ürün tanıtımı ve ikramı
Saat: 20.00,
Bayburt turizm değerleri ve destinasyonları sinevizyon gösterimi
Saat: 21.00,
Kurban Çil Serdar Eslek müzik dinletisi
'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği
18 Nisan 2024 Perşembe
Saat: 10.00, Yer: Maden Köyü Okulu, Program: Gezici Kütüphane Aracı ve Müzik Karavanı ile Maden Köyü öğrencilerine Bayburt kültürü ve turizmi ile ilgili bilgilendirilme ve turizm şöleni yapılması
Saat: 09.00-15.00, Program: Orta dereceli okullarda turizm ve kültürel değerlerin içerikli sunumun yapılması
19 Nisan 2024 Cuma
Ziyaret Alanları:
Bayburt İhram Evi ziyaret
Bayburt Halk Eğitim Merkezi ziyareti
Recai Purutoğlu Tandır İmalatı Atölyesi gezisi
Bayburt Yöresel Tandır evi ziyareti
Bamsı Beyrek Seyir Terası gezisi
Baksı Müzesi gezisi
Ballıkaya Köyü Ömer Keleş Kültür Evi gezisi
Çiğdemlik Köyü Hasan Erkovan Kültür Evi gezisi
Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi ziyareti
Arpalı Cam Teras Gezisi
Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi
Demirözü Barajı ziyareti ve tekne turu
20 Nisan 2024, Cumartesi
Saat 12:00, Yer: Başlangıç, Kopuz Köprüsü, Bitiş, Şehir Parkı. Program: Çoruh Nehri 1. Parkur rafting etkinliği
21 Nisan 2024 Pazar
Saat: 14.00
Yer: Bayburt Cirit Sahası, cirit gösterisi, kapanış.