Bayburt'ta kültür sanat etkinliklerinin programı belli oldu

Bayburt, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanacak Turizm Haftası kapsamında çeşitli kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

Program, 16 Nisan Salı günü 'Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi Açılışı' ile başlayacak ve 21 Nisan Pazar günü 'Cirit Turnuvası' ile sona erecek.

Bayburt'taki kültür sanat programları şu şekilde:

16 Nisan 2024 Salı

Saat: 11.00, Valilik Makamı ziyareti

Saat: 14.00, Yer: Taşhan, Program: Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi açılışı

Saat: 22.00, Bayburt Kalesi'nde havai fişek gösterisi

17 Nisan 2024 Çarşamba

Saat: 10.00, Yer: Gençosman Parkı, Program: Turizm Haftası açılış etkinliği

Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili karakterler gösterisi

Kurban Çil Serdar Eslek müzik etkinliği

Öğretim Görevlisi Tuba Yurt'tan müzik resitali

Gezici Kütüphane Aracı açık alan kütüphane hizmetleri

Yöresel Tandır Evi İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı

Bayburt Pestil Köme İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı

Bayburt Ova İşletmesi Tulum Peyniri tanıtım ve ikramı

Bayburt Kadınlar Kooparatifi(BAKAP) Kop Helva ve Bayburt kurabiyesi tanıtımı ve ikramı

Arıcılar Birliği bal tanıtımı ve ikramı

Bayburt An Zentrum İşletmesi enerji içeceği ürün tanıtımı ve ikramı

Saat: 20.00,

Bayburt turizm değerleri ve destinasyonları sinevizyon gösterimi

Saat: 21.00,

Kurban Çil Serdar Eslek müzik dinletisi

'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği

18 Nisan 2024 Perşembe

Saat: 10.00, Yer: Maden Köyü Okulu, Program: Gezici Kütüphane Aracı ve Müzik Karavanı ile Maden Köyü öğrencilerine Bayburt kültürü ve turizmi ile ilgili bilgilendirilme ve turizm şöleni yapılması

Saat: 09.00-15.00, Program: Orta dereceli okullarda turizm ve kültürel değerlerin içerikli sunumun yapılması

19 Nisan 2024 Cuma

Ziyaret Alanları:

Bayburt İhram Evi ziyaret

Bayburt Halk Eğitim Merkezi ziyareti

Recai Purutoğlu Tandır İmalatı Atölyesi gezisi

Bayburt Yöresel Tandır evi ziyareti

Bamsı Beyrek Seyir Terası gezisi

Baksı Müzesi gezisi

Ballıkaya Köyü Ömer Keleş Kültür Evi gezisi

Çiğdemlik Köyü Hasan Erkovan Kültür Evi gezisi

Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi ziyareti

Arpalı Cam Teras Gezisi

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi

Demirözü Barajı ziyareti ve tekne turu

20 Nisan 2024, Cumartesi

Saat 12:00, Yer: Başlangıç, Kopuz Köprüsü, Bitiş, Şehir Parkı. Program: Çoruh Nehri 1. Parkur rafting etkinliği

21 Nisan 2024 Pazar

Saat: 14.00

Yer: Bayburt Cirit Sahası, cirit gösterisi, kapanış.

program ise şu şekilde:

16 Nisan 2024 Salı,

Saat: 11.00, Valilik Makamı ziyareti

Saat: 14.00, Yer: Taşhan, Program: Geleneksel El Sanatları, Çağdaş Resim ve Taş İşleme Karma Sergisi açılışı

Saat: 22.00, Bayburt Kalesi'nde havai fişek gösterisi

17 Nisan 2024 Çarşamba,

Saat: 10.00, Yer: Gençosman Parkı, Program: Turizm Haftası açılış etkinliği

-Dede Korkut ve Bamsı Beyrek temsili karakterler gösterisi

-Kurban Çil Serdar Eslek müzik etkinliği

-Öğretim Görevlisi Tuba Yurt'tan müzik resitali

-'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği

-Gezici Kütüphane Aracı açık alan kütüphane hizmetleri

-Yöresel Tandır Evi İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı

-Bayburt Pestil Köme İşletmesi ürün tanıtımı ve ikramı

-Bayburt Ova İşletmesi Tulum Peyniri tanıtım ve ikramı

-Bayburt Kadınlar Kooparatifi(BAKAP) Kop Helva ve Bayburt kurabiyesi tanıtımı ve ikramı

-Arıcılar Birliği bal tanıtımı ve ikramı

-Bayburt An Zentrum İşletmesi enerji içeceği ürün tanıtımı ve ikramı

Saat: 20.00,

-Bayburt turizm değerleri ve destinasyonları sinevizyon gösterimi

Saat: 21.00,

-Kurban Çil Serdar Eslek müzik dinletisi

-'Enstrümanını Al Gel' müzik dinletisi etkinliği

18 Nisan 2024 Perşembe,

Saat: 10.00, Yer: Maden Köyü Okulu, Program: Gezici Kütüphane Aracı ve Müzik Karavanı ile Maden Köyü öğrencilerine Bayburt kültürü ve turizmi ile ilgili bilgilendirilme ve turizm şöleni yapılması

Saat: 09.00-15.00, Program: Orta dereceli okullarda turizm ve kültürel değerlerin içerikli sunumun yapılması

19 Nisan 2024 Cuma,

Ziyaret Alanları:

*Bayburt İhram Evi ziyaret

*Bayburt Halk Eğitim Merkezi ziyareti

*Recai Purutoğlu Tandır İmalatı Atölyesi gezisi

*Bayburt Yöresel Tandır evi ziyareti

*Bamsı Beyrek Seyir Terası gezisi

*Baksı Müzesi gezisi

*Ballıkaya Köyü Ömer Keleş Kültür Evi gezisi

*Çiğdemlik Köyü Hasan Erkovan Kültür Evi gezisi

*Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi ziyareti

*Arpalı Cam Teras Gezisi

*Kenan Yavuz Etnografya Müzesi gezisi

*Demirözü Barajı ziyareti ve tekne turu

20 Nisan 2024, Cumartesi,

Saat 12:00, Yer: Başlangıç, Kopuz Köprüsü, Bitiş, Şehir Parkı. Program: Çoruh Nehri 1. Parkur rafting etkinliği

21 Nisan 2024 Pazar,

Saat: 14.00

Yer: Bayburt Cirit Sahası, cirit gösterisi, kapanış.