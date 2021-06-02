İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 33 gram kokain, 70 küçük pakette sentetik uyuşturucu, 2 tüfek, tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 480 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sürüyor.