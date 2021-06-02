Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 16:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Şüphelilerin evlerinde ve bir otomobilde yapılan aramalarda 33 gram kokain, 70 küçük pakette sentetik uyuşturucu, 2 tüfek, tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 480 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu Tekirdağ
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