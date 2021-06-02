Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da otomobil devrildi: 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzincan'da devrilen otomobilde sıkışan çift hastaneye kaldırıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçiti Bulgurçayır mevkiinde E.D'nin kullandığı otomobil, devrilerek ters döndü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar otomobilin içinde sıkışan sürücü E.D. ile eşi S.D'yi çıkarmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden kurtarılan çift ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Çiftin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Trafik Kazası Erzincan
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