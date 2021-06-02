Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 15:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangınında 3 dekarlık alan zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Karaköy Mahallesi Yelimli mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen iki yangın söndürme helikopteriyle havadan, arazöz ve itfaiye ekiplerince karadan müdahale edildi.
Söndürülen yangında, yaklaşık 3 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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