Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bayramiç ilçesine bağlı Palamutoba köyünde ormanlık alanda kaçak kazı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 kişi suçüstü yakalandı. Alanda yapılan aramalarda, 3 otomobil, 2 motosiklet, fan motoru ve 50 metrelik hava tahliye hortumu, jeneratör, 2 büyük boy hilti, 6 hilti ucu, 25 metre uzatma kablosu, 15 metre aydınlatma kablosu ve sistemi, 50 metre halat, 12 cep telefonu ve muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.