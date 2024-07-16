Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.
Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.