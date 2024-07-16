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Güncel
AA 16.07.2024 09:40

Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şüpheliler gözaltına alındı.

Tekirdağ'da üst aramalarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Arşiv]

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Kapaklı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ Uyuşturucu
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