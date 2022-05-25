Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde, Tekirdağ Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen etkinlik, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Türkiye'nin çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu, hafta kapsamında etkinliklere devam edeceklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Türk Mutfağı" panelinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Şarköy Meslek Yüksekokulu öğretim üyeleri Sinem Akman, Furkan Burak Ünal ve Aygün Kalın katılımcılara Türk mutfağı, yemekler ve gastronomi turizmi hakkında bilgi verdi.

Vali Aziz Yıldırım, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu ile kurum müdürleri stantları gezerek yöresel yiyecekler hakkında bilgi aldı.

Katılımcılara mücver, tepsi böreği, düğün çorbası, Tekirdağ köftesi ile peynir helvası ikram edildi.

Coğrafi işaretli Malkara Eski Kaşarı, Hayrabolu Tatlısı, Velimeşe Bozası ve "kınalı yapıncak" yaprağından yapılan sarmalar etkinliğe katılanların ilgisini çekti.