Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de sağanak etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sıcak ve nemli havanın etkili olduğu kentte sağanak aniden bastırdı.
Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle kimileri ise iş yerlerinin girişlerinde sağanaktan korunmaya çalıştı.
Öte yandan kentte zaman zaman rüzgar da etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Saraçlar Caddesi'nde ağaç devrildi.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte sağanağın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
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