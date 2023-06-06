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Güncel
İHA 06.06.2023 11:14

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ Çorlu’da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Çorlu - Ergene yolu üzeri (Salih Omurtak Caddesi) Çırak Bayırı mevkiinde (Kopsavaş Kışlası) meydana geldi.

Edirne Caddesi istikametine seyreden Şaban A. idaresindeki otomobil ile Çorlu istikametine seyreden Sercan K. yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası sürücüler ve 1 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçlar hurdaya dönerken, trafik bir süre aksadı. Araçların kaldırılmasının ardından yarım saat sonra yol trafiğe açıldı.

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