Kırklareli'nde jandarma bir ayda 204 şüpheli hakkında adli işlem yaptı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-31 Mayıs tarihlerinde meydana gelen 300 olaya müdahale edildi.
Bunlardan 111'i kişilere karşı, 38'i mal varlığına karşı, 23'ü topluma karşı, 15'i millete ve devlete karşı, 6'sı takibi gereken ve 11'i çeşitli kabahat olayına karıştı.
204 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bir ayda meydana gelen hırsızlık olaylarının yüzde 89'u aydınlatıldı.
Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan denetimlerde haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 169 şüpheli yakalandı.