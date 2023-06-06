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Güncel
İHA 06.06.2023 10:43

Balıkesir'de aranan 124 şahıs yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 124 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 63 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de aranan 124 şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla son bir haftada yaptıkları çalışmalarda Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Marmara, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan 124 şahsı gözaltına aldı.

Şahıslardan adli makamlara sevk edilen 63'ü tutuklandı. Yapılan aramalarda ise 16 adet ruhsatsız tabanca ve 176 adet fişek, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 55 adet kartuş, 4 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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