Tekirdağ'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaraladı

M.E. idaresindeki taksi ile D.S'nin kullandığı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri taksi sürücüsü M.E'yi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İtfaiye ekipleri otomobil sürücüsü D.S. ve yanında yolcu olarak bulunan O.A'yı sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.

Araçtan çıkarılan D.S. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne, O.A. ise Kapaklı Devlet Hastanesi'ne ambulansla götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.