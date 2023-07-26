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Güncel
AA 26.07.2023 00:24

Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

Bursa merkezli 3 ilde bazı suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Bursa merkezli 3 ilde aranan şüphelilere yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" olaylarıyla ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bursa merkezli 3 ilde tespit edilen 13 şüpheli eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda, 20 tır, 16 motor bloğu, 12 yabancı araçlara ait plaka, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan makine, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 141 fişek ele geçirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Bursa merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

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