Haber Giriş: 27 Nisan 2021 Salı 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da otomobilin çarptığı motosikletteki baba oğul yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 Suriye uyruklu yaralandı.
M.G. idaresindeki 59 TF 893 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde aynı yönde seyir halindeki Suriye uyruklu Ali El Ömer El Abdi'nin kullandığı 59 MA 067 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan 3 yaşındaki oğlu Ömer Abdi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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