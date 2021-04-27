Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu Umurbey Mahallesi ve Balabanlı Kavşağı mevkisinde bir kamyonet durduruldu.

Kamyonette yapılan aramada, 1 dinamo düzeneği ve kaçak akaryakıt üretiminde kullanılan 2 bin 850 litre atık yanık yağ ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.